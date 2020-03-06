​Жители Нефтеюганска требуют чиновников отменить четырехлетний карантин в детских садах

В Нефтеюганске инициативная группа родителей требует местных чиновников отменить четырехлетний карантин в детских садах, изменить правила и начать пускать мам и пап на детские утренники в сады.

«Земляки, помогите избавить нас от садов «строгого режима»! — пишут горожане в соцсетях. — На протяжении четырех лет, весь учебный год, наложен запрет на проведение массовых мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях, в связи с проведением профилактических действий по ОРВИ и гриппу! Другими словами, нас четыре года не пускают на утренники, ни в одном детском саду».

Родители пишут, что не раз обращались в Роспотребнадзор и департамент образования Нефтеюганска, но получают отписки.

Возмущенные югорчане хотят создать петицию, так как они не понимают, как карантин может длиться четыре года, и почему в других городах страны ситуация иная.