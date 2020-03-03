В Нефтеюганске девушка ударила своего брата ножом в спину

Накануне, в одном из домов 13 микрорайона Нефтеюганска девушка ударила своего брата ножом в поясницу. Злоумышленницу задержали сотрудники Национальной гвардии.

Когда на место прибыли росгвардейцы, мужчина лежал с зажатой раной. Он рассказал, что у них с сестрой было застолье, они вместе пили алкоголь и поссорились, когда дошли до состояния опьянения. Тогда 31-летняя гражданка ударила старшего брата.

Бойцы Росгвардии задержали злоумышленницу в той же квартире, а затем передали ее полицейским. Возбуждено уголовное дело - девушке может грозить до 15 лет тюрьмы.

Напомним, женщина из Пойковского проведет в тюрьме 8 лет за убийство мужа, а в Нефтеюганске мужчина ударил ножом собственную мать.

