Суд обязал чиновников Нефтеюганска расселить опасный для жизни дом, признанный аварийным 7 лет назад

Власти Нефтеюганска расселят аварийный дом, признанный таковым в 2013 году, после того, как в дело вмешалась прокуратура:

«Администрация города не предоставила жилое помещение по договору социального найма, а срок отселения дома определила 31.12.2020. При этом, установлено, что проживание в аварийном доме, представляет угрозу для жизни и здоровья. В связи с этим прокурор обратился в суд», – сообщает окружная прокуратура.

Суд удовлетворил иск и обязал чиновников предоставить гражданам в аварийном доме благоустроенное жилье по договору социального найма. Прокуратура будет следить за исполнением этого решения.

Напомним, в Нефтеюганске дольщик получил задержанную на полгода квартиру после вмешательства прокуратуры. Также ранее стало известно, что прокуратура проверит мэрию Нефтеюганска, отложившую расселение аварийного дома на 10 лет.