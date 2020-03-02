​На трассе под Нефтеюганском в ДТП погибла женщина-пешеход (03.02.2020) - Новости Юганска
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​На трассе под Нефтеюганском в ДТП погибла женщина-пешеход

Фото: vk.com/gbdd86
Фото: vk.com/gbdd86

В воскресенье, 1 марта, в 21.45 на 615 километре трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погибла женщина пешеход, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

«Водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, допустил наезд на пешехода, женщину 1979 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 28 февраля по 1 марта в округе зарегистрировано восемь автоаварий, в которых пострадали шесть человек, трое – погибли. Смертельное ДТП случилось утром 28 февраля на 724 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово» в Нефтеюганском районе. Столкнулись Renault Sandero и MAN. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 405, комментариев: 0


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