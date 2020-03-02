В Нефтеюганске пассажир воткнул в ногу таксиста нож, чтобы не платить за поездку

В Нефтеюганске накануне, 1 марта, 24-летний местный житель воткнул в ногу таксиста нож. Мужчина не хотел оплачивать поездку.

На нефтеюганца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Сургуте произошла похожая ситуация. Житель Нижневартовска (тоже 24-ех лет) заказал автомобиль через сервис BlaBlaCar, чтобы доехать до Сургута. Добравшись до города, он нанес водителю несколько ножевых ранений в руку и грудь, а после скрылся. Его поймали буквально через десять минут после нападения.