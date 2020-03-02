​Югорский фонд капремонта ответит на вопросы жителей Нефтеюганска

В Нефтеюганске пройдет встреча жителей города с представителями Югорского фонда капитального ремонта.

На мероприятии горожане смогут задать все интересующие их вопросы по поводу работы ведомства, в том числе: начисление взносов на капитальный ремонт, доставка квитанций, сроки и качество проведения работ и другие.

Встреча состоится 26 марта в конференц-зале департамента жилищно-коммунального хозяйства по адресу ул. Строителей, 4. Прием собственников 1-6 микрорайонов запланирован на 10 утра, а собственников 7-16 микрорайонов на два часа дня.