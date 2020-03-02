Женщина из поселка под Нефтеюганском проведет в тюрьме 8 лет за убийство мужа

Жительница поселка городского типа Пойковский (Нефтеюганский район) следующие восемь лет проведет в исправительно колонии общего режима за убийство своего мужа.

По информации окружного прокуратуры, 35-летняя женщина нанесла смертельный удар в сердце супруга. Когда на место преступления прибыли медики, мужчина уже скончался. Отмечается, что убийство осужденная совершила в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Сургуте мужчина убил знакомого ради миллиона рублей, а в Нижневартовске мужчина, избивший и задушивший свою мать, отправился за решетку на 13 лет.