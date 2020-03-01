​Нефтеюганск отпраздновал Масленицу на день раньше ради красивой даты

В Нефтеюганске праздничные гуляния в честь проводов зимы и Масленицы прошли на день раньше традиционного срока – в субботу, 29 февраля, хотя в Сургуте аналогичное веселье происходит сегодня, 1 марта. Однако это не помешало нефтеюганцам концептуально проводить зиму (которая, к слову, чисто в погодном смысле еще никуда не собирается) со множеством веселых подробностей.

Как рассказывает сообщество «Это Юганск, детка!», на праздник вышли сотни горожан. Их развлекали разными представлениями, спортивными состязаниями, концертом, а также классическим сжиганием чучела Масленицы. «Сегодня мы присутствуем на историческом событии. Сегодня мы встречаем масленицу 29 февраля, никогда такого еще не было. Желаю, чтобы в вашей жизни блины никогда не были комом, чтобы в жизни вы катались, как сыр в масле. Благополучия вам и вашим семьям, с праздником!» – обратился к жителям замглавы города Андрей Пастухов.