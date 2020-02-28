​В Нефтеюганском районе в аварии с большегрузом погибла женщина и пострадал еще один человек

Сегодня, 28 февраля, утром в 7 часов 20 минут на 724 км дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Нефтеюганскому району, столкнулись большегруз «МАН» и кроссовер «Рено Сандеро».

В результате аварии женщина — пассажир «Рено Сандеро», от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель «Рено» с травмами различной степени тяжести был доставлен в медучреждение Пыть-Яха.

Полицейские работают на месте ДТП, причины произошедшего устанавливаются.