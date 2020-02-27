В Нефтеюганске 60-летний мужчина совершил вооруженный налет на магазин

Накануне вечером, 26 февраля, в Нефтеюганске местный 61-летний мужчина ограбил торговый павильон, угрожая продавцу пистолетом. Он забрал из кассы более 50 тысяч рублей.

Грабитель сбежал, но полицейские нашли его уже в тот же вечер спустя несколько часов. Задержанный объяснил, что пошел на преступление, потому что ему не хватало денег на ремонт своего автомобиля. Примечательно, что мужчина нигде не работал.

Как выяснилось, пистолет был пневматическим. Часть денег злоумышленник уже успел потратить.

Против нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", по которой он может лишиться свободы на десять лет.

Напомним, ранее в Пыть-Яхе продавщица закусочной одолела грабителя с пистолетом.