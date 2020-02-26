​Опубликовано видео смертельного ДТП в Нефтеюганске (02.26.2020) - Новости Юганска
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​Опубликовано видео смертельного ДТП в Нефтеюганске

Фото, видео: vk.com/eto_yugansk_detka
Фото, видео: vk.com/eto_yugansk_detka

Авария, в которой утром 26 февраля, погиб водитель автомобиля LADA в Нефтеюганске, произошла из-за того, что мужчина, выезжая с заправки не уступил дорогу грузовику. Момент смертельного ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Трагедия произошла на улице Мамонтовская у автозаправки НПС. В результате столкновения автомобилей LADA и TATRA водитель легковушки 1978 года рождения скончался на месте происшествия. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники городской Госавтоинспекции.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 147, комментариев: 0


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