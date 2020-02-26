​В Нефтеюганске грузовик столкнулся с легковушкой

Сегодня утром в Нефтеюганске на выезде из города, возле заправки НПС, грузовик столкнулся с легковушкой. Один человек погиб.

Как сообщает паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», ссылаясь на главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, водитель отечественного авто — мужчина 1978 года рождения, получил травмы не совместимые с жизнью.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что виновником аварии является погибший — он выехал с заправки, не предоставил преимущества «Татре». Точные обстоятельства ДТП установят полицейские.