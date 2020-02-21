​В Нефтеюганске 12-летняя школьница выпала из окна четвертого этажа и отделалась ушибами

В Нефтеюганске следователи проводят проверку по факту падения 12-летней школьницы с четвертого этажа. Инцидент произошел в четверг, 20 февраля, в доме №2 12 микрорайона города.

«По факту происшествия проводится проверка», - сообщили ИА «СИА-ПРЕСС» в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По предварительным данным, семья пострадавшей в поле зрения органов правопорядка и опеки не попадала. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что криминального следа в происшествии нет. Очевидцы рассказали, что перед тем, как упасть, девочка вела себя вызывающе: делала опасные селфи, кричала прохожим: «меня покажут по телику» и «вызывайте скорую». Сомнительное развлечение завершилось предсказуемо - в карете «скорой». Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин сообщил паблику «Это Юганск, детка», что подросток госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Она отделалась ушибами и сотрясением мозга.