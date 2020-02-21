В Нефтеюганске трактор снес остановку при уборке снега

Накануне в Нефтеюганске трактор врезался в остановочный комплекс «Городской суд» во время уборки снега. Есть пострадавший с травмой ноги, но его жизнь вне угрозы. Об этом стало известно из городского сообщества «ЧС-Нефтеюганск»:

«Машинист занимался уборкой снега в то время, как техника «неожиданно вырулила на остановку», где стояли люди», - пишут очевидцы.

По предварительной версии следствия, причиной аварии действительно могла стать неисправность техники. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах дела.

Напомним, месяцем ранее в Сургуте легковушка врезалась в остановку, а в Нижневартовске водитель подрался со снегоуборочной машиной.