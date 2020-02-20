Прокуратура проверит мэрию Нефтеюганска, отложившую расселение аварийного дома на 10 лет

Прокуратура Югры заинтересовалась администрацией Нефтеюганска, которая отложила расселение полуразрушенного дома 24 в 11А микрорайоне на десять лет:

«Будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления требований законодательства при расселении граждан из аварийного дома, в том числе законности расходования бюджетных средств».

Также под внимание прокуратуры попала управляющая компания, собирающая с жильцов покошенного дома деньги за капитальный ремонт.

Впервые о разрушенном доме стало известно в городском сообществе «Это Юганск, детка!»:

«Комиссия департамента ЖКХ обследовала дом. Решили признать, что он годен для проживания, и решили перенести снос до 2024г (Бог знает когда). Они наверное ждут, когда дом развалится, и произойдёт несчастный случай. Зато ЖЭУ-5 берет деньги за капитальный ремонт, и ничего не делает», - сообщил житель города, пожелавший остаться анонимным.

Пост вызвал бурю негодования, люди оставляли многочисленные комментарии со шквалом критики в сторону чиновников. Вскоре к переписке присоединилась администрация Нефтеюганска, сообщившая, что дом находится на 169 месте в очереди на расселение и снос.

В итоге на ситуацию среагировали правоохранительные органы.

Напомним, представитель президента России по УрФО Николай Цуканов недоволен темпами расселения балков, поэтому аппарат полпредства проконтролирует, чтобы балки в Югре расселили до 2021 года. Для достижения этой цели даже планируется привлекать силовиков. Главы городов Югры уже получили предостережение от заместителя Генпрокурора.