В Нефтеюганске родители детсадовцев готовят жалобу в прокуратуру на психолога, которая матерится в соцсетях

В Нефтеюганске родители воспитанников одного из детских садов готовят жалобу в прокуратуру на психолога. Причиной обращения в ведомтсво стало поведение педагога в соцсетях: по словам горожан, сотрудница детского сада оставляет комментарии с матом.

«Случайно увидела комментарии нашего психолога в ВК, одни маты, всякие гадости. Жуть просто!!!! Теперь родители нашей группы обеспокоены, не нанес ли этот «психолог» вред нашим деткам? Скринов накопилось достаточно. Хотим обратиться в прокуратуру с вопросом: как может психолог, который сам себя не контролирует, работать с ребятишками???» — пишет автор поста в местном паблике.

Стоит отметить, что родители в целом довольны работой педагога и детского сада, во время занятий психолог нареканий не вызывала.

Подтвердить или опровергнуть факт обращения жителей Нефтеюганска с подобным делом в прокуратуру на момент публикации не удалось.