​В Нефтеюганске в больнице пациенты начали получать еду в термоподносах

В Нефтеюганской районной больнице пациенты перевели на таблет-питание — теперь они получают еду в термоподносах.

Как сообщает департамент здравоохранения Югры, в медучреждении в настоящее время в индивидуальных термоконтейнерах пища подается пациентам педиатрического, гинекологического и хирургического отделений. Во втором полугодии на таблет-питание перейдут терапевтическое отделение, неврологическое и реанимационное.

Медики отмечают, что буквально за неделю у пациентов педиатрического отделения улучшился аппетит: интерес и аналогия с самолетом повышают не только аппетит, но и настроение.