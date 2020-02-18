В Нефтеюганском районе мужчина украл у нефтяников 222 трубы на миллион рублей

В поселке Сингайпай (Нефтеюганский район) злоумышленник украл у нефтяников 222 трубы для транспортировки нефти, чем причинил неназванному нефтегазодобывающему предприятию ущерб на миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Ханты-Мансийскому АО, вором труб оказался житель Сургута. Против него уже уже утверждено обвинение, сейчас мужчина ждет суд.

Сургутянину грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы плюс штраф до миллиона рублей.

Напомним, ранее в Радужном мужчина украл медный кабель, из-за чего нефтяники лишились электричества.