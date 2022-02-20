Мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила о возможности открытия Макдоналдса в городе

В Нефтеюганске, возможно, появится Макдоналдс. Об этом заявила мэр города Эльвира Бугай у себя в соцсетях, отметив, что директор по развитию ООО «Региональная сеть предприятий питания» Алексей Александров представилконцепцию развития этой сети общепита в регионе.

«Нефтеюганск, в числе других крупных городов автономного округа, является привлекательной площадкой для реализации инвестиционных проектов в сфере общественного питания и досуга. Главное требование здесь - не просто открытие точек общепита в торгово-развлекательных центрах, а создание мест для семейного досуга с отдельно возведенным зданием и малыми архитектурными формами», – подчеркнули в пресс-службе администрации города.

К слову, мэрия интересуется мнением жителей на этот счет. Проголосовать можно на странице Бугай во «ВКонтакте».