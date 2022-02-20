Житель Нефтеюганска пожертвовал свою кровь и ее компоненты 156 раз

Житель Нефтеюганска сдал кровь и ее компоненты 156 раз. В первый раз он пришел на процедуру в 18 лет, с тех пор в его послужном списке 136 плазмодач, 18 донаций крови и 2 тромбоцитафереза.

«Помимо помощи незнакомым людям, однажды мое донорство помогло и супруге. Во время ее беременности врачи попросили пополнить банк крови - для меня эта процедура была уже привычной. Та ситуация подтвердила, в донорстве я останусь надолго! После каждой донации я испытываю душевный подъем, считаю, что донорство – это добродетельность. С уверенностью могу сказать, что всегда готов протянуть руку помощи», – рассказал донор Алексей Емелин.