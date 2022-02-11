Глава Нефтеюганска проверила качество питания в двух школах

Накануне, 10 февраля, мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай проинспектировала питание в школьных столовых. Проверка прошла в общеобразовательных организациях №3 и 10. Об этом она отчиталась у себя в соцсетях.

«В 10-й общеобразовательной нам предложили рисовую и гречневую каши, макароны с тефтелями и какао. Все блюда оказались очень качественными и вкусными. Кроме того, работники столовой показали, в каких условиях они готовят блюда и хранят продукты, какое оборудование используют при готовке и что делают для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы. А вот блюда, приготовленные в столовой СОШ №3, мне не понравились. В данном случае будет принято управленческое решение. Обязательно вернусь сюда с очередной проверкой», – написала Бугай у себя на странице во «ВКонтакте».

Градоначальница также поручила руководству «Комбината школьного питания» пересмотреть меню школы №3 и строже контролировать технологию приготовления.

Отмечается, что с жалобами на некачественное питание нужно обращаться к директору школы либо в департамент образования и молодежной политики по телефону: 23-80-28.