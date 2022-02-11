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​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка

В ДТП в Нефтеюганске пострадал 6-летний пешеход

​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка
Фото: vk.com/gbdd86

В четверг, 10 февраля, в 7.50 утра во дворе Нефтеюганска в ДТП пострадал 6-летний пешеход. Ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно для водителя.

«32-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, по предварительным данным, выбежавшего на проезжую часть дороги в дворовой территории. В результате ДТП пешеход, 6-летний мальчик, получил травмы. Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательного поведения при движении в дворовых территориях: юные пешеходы могут внезапно выбежать на проезжую часть из подъезда дома или из-за стоящего транспортного средства. Ваша осторожность может предупредить дорожную трагедию», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Также инспекторы обратились к родителям: «Обращаем внимание родителей на необходимость ежедневного напоминания детям о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, опасности «дорожных ловушек», а также акцентируем внимание взрослых на последствиях бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улицах и дорогах».

Всего за 10 февраля на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 348, комментариев: 0
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