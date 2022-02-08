За сутки на дорогах Югры никто не пострадал

За минувшие сутки в Югре не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими. Однако совсем без происшествий не обошлось.

«В 04:20 на Приразломном месторождении, в Нефтеюганском районе, 43-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес», находясь в состоянии опьянения, при движении задним ходом, совершил наезд на стоящее транспортное средство МАН. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДДД Югры.

Всего за 7 февраля на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения.