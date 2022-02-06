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​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек

В массовом ДТП под Нефтеюганском погиб человек

​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек
Фото: vk.com/id283231760

Вечером в пятницу, 4 февраля, в Нефтеюганском районе произошло массовой ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель автомобиля «Фольцваген Гольф» пошел на необдуманный обгон.

«Водитель легкового автомобиля совершил столкновение со встречным автомобилем МАН. После чего, по ходу движения, зацепил автомобиль КРАЗ. Далее совершено столкновение следующих транспортных средств: «Фольваген Терамонт», «Ниссан Патрол» и МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольцваген Гольф» скончался на месте ДТП, а его пассажир получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Нефтеюганскую районную больницу», - сообщили в пресс-службе районной полиции.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 767, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 14:40
Гоняют как бессмертные. Прости господи, но иногда хочется выйти и допинать. Самому на себя наs₽Ать, другие то при чем.
Земля стекловатой
Местный
Сегодня в 14:58
ппц…
Сергей Б
Сегодня в 15:52
Ну, да. Странно как в этой кучке металла пассажир выжил. Наверное вылетел после удара.

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