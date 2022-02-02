Дело бизнесмена, который незаконно оказывал услуги нефтяникам Югры, передано в суд

Директор нефтеюганской компании, который незаконно оказывал услуги нефтяным предприятиям, предстанет перед судом. Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, бизнесмен незаконно заработал более 21 млн рублей.

«Следствием установлено, что с 30 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года обвиняемый в рамках заключенного договора с нефтяным предприятием осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности. При этом в нарушение требований закона он незаконно занимался указанной хозяйственной деятельностью, не имея на это полученной в установленном порядке лицензии. Доход от незаконно оказанных услуг составил свыше 21 млн рублей», - сообщили siapress.ruв пресс-службе прокуратуры Югры.

Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.