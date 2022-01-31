Пожилая женщина, переходившая дорогу, попала под колеса авто

В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку, переходившую дорогу. Инцидент произошел 29 января вечером. 64-летняя женщина получила травмы.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что за минувшие выходные на территории округа зафиксированы 4 аварии, в которых шесть человек пострадали. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; четыре – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; девять – за отказ от медицинского освидетельствования; 66 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 64 – за нарушение требований к перевозке детей.