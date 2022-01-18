Прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу нефтеюганских дольщиков

Сегодня, 18 января, Нефтеюганский районный суд полностью оправдал бывшего директора строительной организации ООО «Артель» Руслана Юсупова, которого обвиняли в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег. Прокуратура будет обжаловать приговор, сообщили siapress.ru в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Следствие настаивало, что руководитель компании похитил 170 млн рублей, собранные у 160 дольщиков. ООО «Артель» в 2014 года должно было построить в многоэтажный дом в 16а микрорайоне Нефтеюганска. Однако здание до сих пор не достроено, нового подрядчика выберет Фонд защиты дольщиков.

Обвинитель просил приговорить предпринимателя к десяти годам лишения свободы. Сам Юсупов во время заседания настаивал на своей невиновности, передает Znak.com. Теперь он может подать иск к государству о возмещении ему моральных и материальных потерь, которые он понес за время следствия.