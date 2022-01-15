Нефтеюганцу грозит пять лет колонии за выдуманный северный стаж

39-летнему жителю Нефтеюганска грозит пять лет лишения свободы за мошенничество. Мужчина, устраиваясь на работу, предоставил недостоверные сведения о северном стаже. Преступление выявили сотрудники службы безопасности предприятия и обратились в полицию.

«Полицейскими были получены доказательства, подтверждающие факт противоправной деятельности. Сотрудники полиции установили, что 39-летний житель города незаконно внес запись об опыте работы в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях. Таким образом подозреваемый смог получить повышенную заработную плату за счет необоснованного начисления районного коэффициента в размере 50 процентов от должностного оклада. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 250 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции Нефтеюганска.