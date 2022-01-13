Под Нефтеюганском произошло ДТП между иномаркой и газелью: один человек пострадал

В Нефтеюганском районе автоледи вписалась в газель. По информации ГАИ Югры, женщина, находясь за рулем «Тойоты», не выбрала безопасную скорость, ее транспорт занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автотранспортом «ГАЗ», водитель которого получил травмы.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – прокомментировали в ведомстве.

Всего за 12 января на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.