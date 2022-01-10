За выходные в автоавариях в Югре пострадали шесть человек

В воскресенье, 9 января, в поселке Пойковский Нефтеюганского района в ДТП пострадали два человека. Авария произошла по вине 20-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения.

«9 января в 01:00 на нерегулируемом перекрестке 20-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», предварительно, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Веста», под управлением 40-летнего мужчины, в результате чего допустил с ним столкновение. Оба водителя получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 8 и 9 января на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.