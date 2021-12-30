Югорчанка спасла пенсионерку во время рейса Москва-Тюмень

Медсестра из Салыма (Нефтеюганский район) спасли 67-летнюю пассажирку самолета, совершавшего рейс из Москвы в Тюмень. Во время полета пенсионерке стало плохо, у нее упало давление, пульс был слабый, а губы посинели. Югорчанка совместно с эндоскопическим хирургом, который также был на борту, приняли решение, которое помогло привести ее в чувство:

«Встала с места, не задумываясь. Мужа, он раньше работал пожарным-спасателем, предупредила, что может понадобиться его помощь, если потребуется сердечно-легочная реанимация, - рассказывает медсестра. — Возможно, она перенервничала, хотя полет для нее был не первый. Кроме меня к ней подошел доктор, он посоветовал уложить пассажирку, приподнять ей ноги».

После этого женщина массировала своей пациентке ноги, руки, уши, привела ее в чувство нашатырем, а позже стюардессы принесли пассажирке сладкий чай. Жительница Нефтеюганского района весь полет провела с пенсионеркой. В аэропорту ее забрала бригада скорой помощи.