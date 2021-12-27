Пьяная югорчанка на китайской машине протаранила три автомобиля

На прошлой неделе в поселке Пойковский Нефтеюганского района нетрезвая 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Джили Атлас», столкнулась с тремя машинами: «Хендай Туксон», «Шевроле Нива» и «Мицубиши Лансер». В происшествии никто не пострадал.

«В случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается в качестве лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от восьми до 15 лет», – напомнили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошлую неделю сотрудниками ГИБДД на дорогах округа было задержано 87 водителей с признаками опьянения.