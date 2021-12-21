«Провидица Надежда» обманула жительницу Нефтеюганска на 374 тысячи

61-лентюю жительницу Нефтеюганска обманула лжецелительница. Женщина нашла ведунью на сайте «Надежда-провидица.рф», надеясь избавиться от болезней и поправить свое финансовое положение. Доверие у потерпевшей вызвало и наличие на ресурсе сертификатов соответствия качества предоставления услуги.

Югорчанка оставила свои данные на сайте и через пару минут ей поступил звонок от неизвестных. Аферисты уверяли, что среди сотни обращений чудо-целительница выбрала именно ее, поскольку она видит, что проблемы со здоровьем требуют незамедлительного вмешательства потусторонних сил.

Мошенники потребовали большую сумму за услуги и посоветовали оформить кредит. Горожанка засомневалась, но тогда с ней стали общаться якобы бывшие клиенты «провидицы Надежды» и стали делиться положительными отзывами.

Женщина оформила кредит и направила на счет злоумышленников 374 тысячи рублей. Аферисты, получив денежные средства, перестали выходить с ней на связь.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», – сообщает УМВД Югры.