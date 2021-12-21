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​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе

Экс-глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв вернул себе статус адвоката

​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе
Фото: vk.com/id315717391

Бывший глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев вернул себе статус адвоката. Об этом сообщается на сайте Адвокатской палаты ХМАО.

«Дегтяреву Сергею Юрьевичу возобновить статус адвоката с 15 декабря 2021 года по личному заявлению», - говорится в сообщении.

Сергей Дегтярев был главой Нефтеюганска с 2016 года. В 2019 году в администрации Нефтеюганска прошли следственные мероприятия, Дегтярева подозревали в превышении должностных полномочий. Через несколько дней уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В августе 2021 года Дегтярев ушел в 3-месячный отпуск. В конце ноября главой города стала Эльвира Бугай.


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Сегодня в 09:03, просмотров: 359, комментариев: 0
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