Экс-глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв вернул себе статус адвоката

Бывший глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев вернул себе статус адвоката. Об этом сообщается на сайте Адвокатской палаты ХМАО.

«Дегтяреву Сергею Юрьевичу возобновить статус адвоката с 15 декабря 2021 года по личному заявлению», - говорится в сообщении.

Сергей Дегтярев был главой Нефтеюганска с 2016 года. В 2019 году в администрации Нефтеюганска прошли следственные мероприятия, Дегтярева подозревали в превышении должностных полномочий. Через несколько дней уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В августе 2021 года Дегтярев ушел в 3-месячный отпуск. В конце ноября главой города стала Эльвира Бугай.