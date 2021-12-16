16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8510   EUR  83,2375  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы

Учеников нескольких школ эвакуировали в Нефтеюганске, официальный комментарий

​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы
Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В Нефтеюганске утром в четверг, 16 декабря, прошла эвакуация в нескольких школах. В социальных сетях сообщаются, что занятия прерваны в школах №6, №3 и №7.

«Возле 7 школы кипишь, детей эвакуировали, дети плачут, мамочки прибегают с одеждами», - сообщается в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Уточняется также, что подозрительная группа появилась в телеграм-канале. «В полиции сообщили, что эвакуация из-за ночных сообщений в Телеграмм», - говорится в сообщении.

Судя по сообщения в социальных сетях, многие родители забирают детей из школ.

На месте происшествия работает главный редактор сетевого издания «Эта Юганск, детка» Юрий Шестопалов. Он коротко рассказал о том, что сейчас происходит в городе: «Паника среди родителей. Возле школ всё спокойно, людей нет. Полицейские машины у школ стоят. Видели кинологов».

Корреспондент siapress.ru попытался связаться с представителем УФСБ по Тюменской области, однако на звонок в пресс-службе ведомства не ответили. Также не берут трубку в пресс-службе мэрии. Представитель окружного УМВД рекомендовал обратиться за достоверной информацией к сотрудникам ФСБ. По данным источника Ura.ru, эвакуация проводится из-за сообщения о минировании. Все спецслужбы на месте.

Комментарий «Это Югнаск, детка» дали в администрации одной из школ: «Сегодня по ложному сообщению о заминировании школы была произведена срочная эвакуация детей. На данный момент школа проверена кинологами, сотрудниками ОВД. В школе все хорошо. 2 смена учится в штатном режиме. Завтра ждём на занятия детей 1 смены».

UPD:12.00

Комментарий пресс-службы администрации Нефтеюганска

В Нефтеюганске эвакуировали учащихся и сотрудников 3, 6 и 7 школ города. На данный момент все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено.

Накануне, при мониторинге мессенджеров, был обнаружен подозрительный канал, в котором содержались посты о предполагаемом минировании учебных заведений города. Незамедлительно администрацией было организовано взаимодействие с ОМВД России по городу Нефтеюганску, Нефтеюганским МОВО, 5 отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области.
Подготовлено поручение главы города «Об организации мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций», проведено совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу обеспечения безопасности образовательных организаций

Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 10:55, просмотров: 1262, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:17
Ева, вы японский язык знаете? Нет? А можно тогда на русском языке сообщить, что говорилось в ночных сообщений в Телеграмм из-за которых прошла эвакуация в нескольких школах.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре до конца января продлены антиковидные ограничения 1963
  2. ​Взрыв в Сургуте: все подробности, фото и видео 1851
  3. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 1262
  4. «Семейные подряды» в администрации Урая довели до Путина 1230
  5. Замглавы Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с землей 1143
  6. На югорской трассе автобус с пассажирами улетел в кювет 1027
  7. СМИ: в Сургуте на СТО взорвался газовый баллон 1002
  8. С января в ХМАО вырастут взносы на капремонт 981
  9. ДИЗО и ДАиГ Сургута уходят в «цифру» 922
  10. «Поддержка клиентов, ипотека и цифровизация всех сервисов – драйверы нашего развития» 903
  1. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 6594
  2. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 5431
  3. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 5220
  4. ​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине 4892
  5. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 3411
  6. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 3399
  7. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 3348
  8. Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища 3326
  9. ​Сургут и Ханты-Мансийск отмечают день рождения Югры ярмарками 2588
  10. Один из нижневартовских адвокатов погиб, врезавшись на снегоходе в сугроб 2555
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 9822
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9262
  3. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8351
  4. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 8196
  5. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 7816
  6. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 7351
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7291
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7245
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6832
  10. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 6686

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика