Лже-инвесторы продолжают обманывать югорчан

Житель Нефтеюганска погорел на фейковых инвестициях. По данным полиции, мужчина потерял более 330 тысяч рублей на сайте «webtrader.emerging-market-group.com». Пострадавший действовал указаниям «менеджера», который посоветовал немедленно приступить к инвестированию.

Как только средства попали на «личный счет», аферист перестал выходить на связь.

«По данному факту следственным отделом ОМВД Росси по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – прокомментировали в УМВД ХМАО.