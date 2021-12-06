Школьник из Нефтеюганска ударил одноклассника в глаз ключом

В Нефтеюганске школьник ударил своего одноклассника ключами в глаз. По данным следственного комитета, инцидент произошел в общеобразовательной организации № 10, один из учеников которой уже долгое время проявляет агрессию к другим детям.

«В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося», – комментирует СК Югры.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент проводится проверка по факту происшествия, проверяется информация о неоднократном обращении родителей учеников с жалобами на агрессивное поведение одного из учеников. По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты действий руководства школы № 10 в части принятия мер по обращениям родителей учеников, а также в части обеспечения пропускного режима в школе.

Напомним, что это первый инцидент, виновниками которого становились школьники. Так, в Нижневартовске группа подростков избила девочку. Полиция разбирается в обстоятельствах.