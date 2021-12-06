В Нефтеюганске девочка-пешеход пострадала в ДТП на «зебре»

В воскресенье, 5 декабря, в час дня на улице Парковая в Нефтеюганске в ДТП пострадала 15-летняя девочка-пешеход.

«72-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 15-летняя девочка, получила травмы», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувший уикенд на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.