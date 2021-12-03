В Нефтеюганске продолжают искать пропавшего 17-летнего парня

В Нефтеюганске продолжаются поиски молодого человека, который пропал еще 26 ноября. Добровольцы вместе с силовиками и МЧСниками собрались около аэропорта, где в последний раз видели юношу, и провели поисковый поход – об этом пишет сообщество «Другой регион-86/Нефтеюганск».

Напомним, что исчезновение 17-летнего горожанина стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Убийство». Полиция передала материалы о розыске молодого человека в СКР, уточнили в УМВД по ХМАО.

Всем, кто знает о местонахождении парня, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 или в полицию – 102.