В Нефтеюганском районе Nissanврезался в КамАЗ, погиб человек

Вечером в субботу, 27 ноября, на 740 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погибла 57-летняя женщина и пострадал 60-летний мужчина. На трассе столкнулись легковушка и два грузовых автомобиля.

«60-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением 26-летнего мужчины, после чего КамАЗ отбросило на транспортное средство «Урал» под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир Nissan, 57-летняя женщина, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли, десять – получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.