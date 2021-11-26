В Нефтеюганском районе иномарка протаранила металлическое ограждение трассы

В четверг, 25 ноября, в 5.25 утра на 17 километре автодороги «подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе в ДТП пострадала 61-летняя женщина.

«По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое ограждение. В результате ДТП пассажир, 61-летняя женщина, получила травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 25 ноября на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человека получили травмы.