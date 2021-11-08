Пьяный югорчанин без прав не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся

Нетрезвый житель Нефтеюганска без водительских прав перевернулся на иномарке. По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендэ», не справился с управлением, вылетел на обочину, после чего транспорт опрокинулся. В результате ДТП лихач получил травмы.

«Только за прошедшую неделю, в период с 30 октября по 5 ноября 2021 года, сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 112 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 15 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения», – сообщает ГАИ Югры.