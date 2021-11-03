Под Нефтеюганском водитель «Тойоты» спровоцировал аварию с большегрузом

Накануне вечером в Нефтеюганском районе иномарка врезалась в большегруз. По предварительным данным, водитель «Тойоты» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «МАН». Осколок от бампера легковушки отлетел в проезжающий «Фольксваген». Виновник ДТП получил травмы.

«Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 35 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщает ГАИ Югры.