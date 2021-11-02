В Нефтеюганске открыли дорогу к дачным кооперативам в 2,5 километров

Ремонт дороги «Подъезд к БПО «Левый Берег»» в Нефтеюганске длиной 2,5 километров закончили. Работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Специалисты подрядной организации выполнили работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, а затем верхнего слоя дорожного полотна из щебеночно-мастичного афальтобетона, отличающегося особой прочностью и долговечностью, укрепили обочины и откосы, нанесли дорожную разметку», – говорится в сообщении пресс-центра правительства Югры.

Отремонтированная дорога ведет к дачным кооперативам на левом берегу реки Юганская Оби, а также к нескольким производственным базам, в том числе к базе филиала №4 государственной компании «Северавтодор», занимающейся содержанием автомобильных дорог округа. Теперь нефтеюганцы смогут комфортно и безопасно доехать до своих дач и работы.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2021 год в Югре в нормативное состояние приведут 120 километров дорог. В целом же через полноценную реконструкцию за ближайшие три года пройдет 55,6 километров дорог.