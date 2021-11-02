С компании «РН-Юганскнефтегаз» взыскано свыше 265 млн рублей

В ХМАО суд взыскал с нефтедобывающей компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») более 265 млн руб. за загрязнение земель в лесу. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение земель лесного фонда на территории Петелинского месторождения в ходе проверки. По данным ведомства, загрязнение образовалось в результате неоднократных порывов трубопровода.

«Учитывая, что данная территория расположена в границах лицензионного участка ООО «РН-Юганскнефтегаз», общество является ответственным лицом по контролю за содержанием земель в надлежащем состоянии. Вследствие загрязнения компонентам природной среды причинен ущерб в размере более 265 млн рублей», - отметили в окружном надзорном ведомстве.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ООО «РН-Юганскнефтегаз» ущерба в размере 265 млн руб. Суд требования удовлетворил. Компания возместила ущерб в полном объеме.