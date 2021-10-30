Жительница Нефтеюганска лишилась крупной суммы из-за мошенников-гипнотизеров

Жительница Нефтеюганска под «гипнозом» перевела мошенникам 100 тысяч рублей, взятые в кредит. Как рассказала сама потерпевшая, ей с разных номеров стали звонить лжесотрудники банков – они говорили, что на женщину неизвестные хотят оформить займ. Для того, чтобы этого не поизошло, необходимо было взять заем у финансовой организации.

Горожанка испугалась возможных последствий и отправилась в банк, специалисты которого, прежде чем закончить оформление документов, спрашивали, для чего необходима такая сумма, и не звонили ли ей неизвестные лица с просьбой оформить кредит и перечислить денежные средства на безопасный счет. Кроме этого они подробно рассказали о схемах мошенников и вручили памятку. Но пострадавшая убедила всех, что эта сумма нужна для ремонта.

Получив все средства, мошенники перестали выходить на связь, но пенсионерка все еще ждала от них ответа несколько дней. После этого она обратилась в полицию.

«Сотрудники ОМВД России по г. Нефтеюганску устанавливают злоумышленников, которые под видом сотрудников безопасности банка убедили 68-летнюю жительницу города оформить кредит и перечислить заемные средства на их счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», – комментирует пресс-служба ОМВД Нефтеюганска.