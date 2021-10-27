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Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки

По факту нефтяного загрязнения в Нефтеюганском районе проводится прокурорская проверка

Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки
Фото: pixabay.com

15 октября в связи с прорывом трубопровода произошло загрязнение лесного участка и водного объекта нефтесодержащей жидкостью. Нефтепровод принадлежит ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории Нефтеюганского района.

Природоохранная прокуратура, увидев публикации в средствах массовой информации, организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного и водного законодательства, правил промышленной безопасности. Также будет оценена своевременность ликвидации загрязнения со стороны недропользователя.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования


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Сегодня в 18:09, просмотров: 218, комментариев: 0
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