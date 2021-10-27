По факту нефтяного загрязнения в Нефтеюганском районе проводится прокурорская проверка

15 октября в связи с прорывом трубопровода произошло загрязнение лесного участка и водного объекта нефтесодержащей жидкостью. Нефтепровод принадлежит ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории Нефтеюганского района.

Природоохранная прокуратура, увидев публикации в средствах массовой информации, организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного и водного законодательства, правил промышленной безопасности. Также будет оценена своевременность ликвидации загрязнения со стороны недропользователя.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования