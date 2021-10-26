В Нефтеюганском районе осудили адвоката, торговавшего наркотиками

Адвокат из Свердловской области отправится в колонию. Ранее его задержали на территории Нефтеюганского района с партией наркотиков, которые он привез из Пермского края. Полиция обнаружила при обыске три килограмма запрещенки.

Отмечается, что у обвиняемого были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, изготовленные самодельным способом, поддельное служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа.

«Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего адвоката адвокатской палаты Свердловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения). Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба прокуратуры.