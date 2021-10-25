В столкновении легковушки и фуры на трассе в Югре погибла женщина

В субботу, 23 октября, на 555 километре автодороги «Тюмень–Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе в ДТП погибла 36-летняя женщина.

Она ехала за рулем автомобиля Kia. По предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в фуру DAF. От полученных травм водитель легковушки скончалась на месте происшествия.

Всего за минувшие выходные на дорогах округа погибли четыре человека, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. ДТП с тремя погибшими случилось в Сургутском районе. Там также легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру.