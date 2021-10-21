За попытку ограбить Роснефть нефтеюганец отправился в колонию

35-летний житель Нефтеюганске отправиться в колонию на два года за попытку ограбить предприятие госкомпании «Роснефть». Мужчина организовал банду, чтобы вывезти бурильные трубы ООО «РН-Бурение».

«При хищении труб подсудимые были задержаны работниками компании. В случае доведения преступного умысла до конца предприятию мог быть причинен ущерб на сумму более пяти миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Два участника банды также признаны виновными в преступлении. Остальные трое еще ждут решения суда.